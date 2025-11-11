O caso aconteceu no começo da tarde desta terça-feira (11), no bairro do Arruda, na zona norte do Recife

Perseguição termina com policial civil baleado e suspeito detido no Recife (Reprodução/Tv Guararapes)

Uma perseguição policial terminou com um agente da Polícia Civil baleado e um carro blindado alvejado a tiros no início da tarde desta terça-feira (11), no Recife. A ocorrência teve início no estacionamento de um supermercado no bairro do Arruda, na Zona Norte do Recife.

De acordo com informações extraoficiais, uma equipe da Polícia Civil de Pernambuco foi ao local para cumprir uma operação que tinha como possível alvo o condutor de um veículo.

No momento da abordagem, o homem entrou no carro e tentou fugir, dando início à perseguição. Durante a ação, ele teria atirado contra os policiais.

Ainda segundo as informações, veículo usado pelo suspeito era blindado e não constava restrição de roubo.

Conforme informou a Polícia Militar de Pernambuco, um dos agentes foi atingido durante confronto e socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta.

Após a troca de tiros, o suspeito foi detido pelos policiais civis.