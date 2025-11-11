Férias com foco: Santa Cruz orienta atletas para retorno à pré-temporada

Ariel Nahuelpán, atacante do Santa Cruz (Reprodução)

O Santa Cruz começa a se preparar para a temporada 2026 a partir do dia 25 de novembro, com treinos programados no Estádio do Arruda e no CT Ninho das Cobras. Enquanto isso, os jogadores, que estão de férias desde a final da Série D contra o Barra-SC, em 4 de outubro, receberam uma cartilha com orientações para manutenção da forma física.

O material enviado aos atletas aborda temas como fortalecimento muscular e atividades metabólicas, garantindo que o elenco tricolor não comece a pré-temporada do “zero”.

“Um pouco de tudo. Mas a minha parte foca mais nos trabalhos de fortalecimento muscular e atividades metabólicas. Todos que já estavam no clube foram avaliados antes de sair de férias e serão reavaliados no retorno”, explicou Gustavo Araujo, preparador físico do clube.

Os jogadores terão mais de 50 dias de férias, e o objetivo do clube é que retornem em boa forma física, prontos para evoluir durante os treinamentos. Além disso, a comissão técnica já programou amistosos e jogos-treino para ajudar no ritmo de jogo, incluindo um confronto confirmado contra o Defensa y Justicia, no dia 8 de janeiro, na Arena Pernambuco, válido pela Vitória Cup.