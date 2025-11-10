Brasília Teimosa, no Recife, recebe modernização de rede eltétrica e tem 335 postes trocados

Obra de mais de R$ 15 milhões em investimento está em fase final

Neoenergia troca 335 postes em Brasília Teimosa (Foto: Neoenergia/Divulgação)

A Neoenergia Pernambuco está finalizando serviços para aprimorar a rede elétrica de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife. A intervenção recebe mais de R$ 15 milhões e deve alcançar mais de 7 mil moradores da comunidade.

A intervenção incluiu a substituição de 335 postes, a instalação de 47 transformadores e a renovação de aproximadamente 11 quilômetros de rede, 5 km de média tensão e 6 km de baixa tensão. Todos os medidores foram trocados por modelos novos.

Cerca de 1.050 ligações irregulares foram regularizadas durante a execução do projeto. A nova estrutura reduz o risco de acidentes e melhora a qualidade do fornecimento de energia.

De acordo com a Neoenergia, o novo sistema é mais robusto no combate às ligações irregulares, com proteções reforçadas que aumentam a segurança dos moradores e reduzem riscos de acidentes.

“A modernização da rede em Brasília Teimosa é um marco importante para a Neoenergia Pernambuco. Estamos investindo em tecnologia e infraestrutura para garantir energia de qualidade, com mais segurança e confiabilidade para os nossos clientes”, afirma Cláudio Marcelo Freitas, supervisor operacional da distribuidora.

