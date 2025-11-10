Amarelinhos da CTTU são assaltados em plenas luz do dia no Recife

Crime ocorreu em plena luz do dia, no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife; câmeras registraram a ação dos suspeitos que estavam em um carro preto

Orientadores da CTTU são assaltados durante o trabalho na Iputinga (Reprodução/Redes Sociais)

Dois orientadores da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) foram assaltados enquanto trabalhavam no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife, na manhã do sábado (8).

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um carro preto, modelo Chevrolet Prisma, se aproxima de um dos agentes. Um homem desce armado, toma o celular da vítima e, em seguida, retorna ao veículo para abordar o outro orientador.

O crime aconteceu em plena luz do dia. Após a ação, os suspeitos fugiram.

Em nota, a CTTU informou ter ciência do ocorrido e que uma queixa já foi registrada. “A Autarquia reforça que a segurança pública é primordial para que os servidores possam desempenhar suas funções em um ambiente de trabalho seguro”, destacou o órgão.

PMs também foram vítimas de assalto

Casos semelhantes têm ocorrido com outros servidores públicos. No dia 30 de agosto deste ano, dois policiais militares do 11º Batalhão foram assaltados enquanto seguiam para o trabalho.

O crime aconteceu na BR-101, nas proximidades da entrada de Apipucos, na Zona Norte do Recife.

Segundo os PMs, os suspeitos levaram uma motocicleta e as pistolas pertencentes a ambos. Os envolvidos fugiram no sentido Paulista.

A ocorrência foi registrada na Central de Plantões da Capital e também na Diretoria de Polícia Judiciária Militar.