Novembro Azul: câncer de próstata é responsável por 1% das mortes registradas em 5 anos, diz SES-PE

Novembro Azul marca as ações para a saúde masculina (Foto: Arquivo)

Entre 2020 e 2024, Pernambuco registrou 3.984 óbitos por câncer de próstata. Isso corresponde a 1,1% de todas as mortes ocorridas no período.

Neste mês, as autoridades de saúde voltam as atividades para conscientizar a população para a saúde do homem.

Ainda segundo a SES-PE, os registros foram mais comuns em homens com mais de 70 anos, com 2.894 registros.

Veja as estatísticas

Óbitos por câncer de próstata em Pernambuco (2020-2024)

2020 - 745

2021 - 817

2022 - 818

2023 - 832

2024 - 781

Total - 3.984

Embora o tema central do Novembro Azul seja baseado na saúde integral do homem, o câncer de próstata segue despertando preocupação na sociedade.

A secretaria alerta, ainda, para a necessidade da prevenção, diagnóstico precoce e o acompanhamento regular contra a doença.

Para dar suporte à população masculina, a rede de saúde pública está configurada para atendimento desde o cuidado mais básico até a assistência de alta complexidade.

Os homens podem realizar consultas médicas e de enfermagem, testes rápidos, avaliação clínica, atualização da caderneta de vacinas e acompanhamento de condições crônicas, através das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF).

Além disso, em caso de atendimentos especializados e de urologia, o paciente pode ser encaminhado para hospitais estaduais ou Unidades Pernambucanas de Atenção Especializada (UPAEs). Veja a lista abaixo:

Hospitais com atendimento em urologia -

Hospital Regional Fernando Bezerra – Ouricuri

Hospital Regional Ruy de Barros Correia – Arcoverde

Hospital Regional Dom Moura – Garanhuns

Hospital Otávio de Freitas – Recife

Hospital Getúlio Vargas – Recife

Hospital Geral de Areias – Recife

Hospital Belarmino Correia – Goiana

UPAEs com atendimento em urologia -

UPAE Garanhuns – Dr. Antônio Simão dos Santos Figueira

UPAE Caruaru – Ministro Fernando Lyra

UPAE Petrolina – Dr. Emanuel Alírio Brandão

UPAE Serra Talhada – Dr. José Alves de Carvalho Nunes

UPAE Afogados da Ingazeira – Dom Francisco de Mesquita Filho

UPAE Arcoverde – Deputado Áureo Howard Bradley

UPAE Belo Jardim – Padre Assis Neves

UPAE Limoeiro – Dr. José Nivaldo Barbosa de Souza

UPAE Grande Recife – Irmã Duda



No mundo

Segundo pesquisa de 2021, do Instituto Lado a Lado pela Vida, idealizador do movimento Novembro Azul, 7 a cada 10 homens do Brasil, México, Colômbia e Argentina só procuram acompanhamento médico após os sintomas se tornarem insuportáveis.

Os homens lideram os índices também quando o assunto é adoecimento e mortes evitáveis. Segundo levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a análise da morbimortalidade masculina revela altas taxas de enfermidades e óbitos preveníveis associadas a fatores comportamentais, socioeconômicos e culturais.

A pesquisa apresenta, ainda, que os principais motivos de mortes e internações de homens estão ligados às causas externas, como sinistros de trânsito, quedas, afogamentos, envenenamentos, agressões, homicídios e lesões autoprovocadas. "O tema Violência e Acidentes é um espelho da realidade masculina em Pernambuco. O estado apresenta 26% dos casos de internação e a segunda maior causa de óbito, na população masculina de 20 a 59 anos, relacionados a esses agravos”, relatou Alisson Anjos.

“Já tivemos o tema do câncer de próstata como o mote principal do Novembro Azul, mas, atualmente, a gente trabalha a saúde integral do homem, não se limitando ao câncer de próstata, mas também levando em consideração a saúde mental, a cardiovascular, os exames regulares, a prática de exercícios físicos, a saúde sexual e reprodutiva e os tipos de agravos e adoecimentos que podem acometer a população masculina", explicou Anjos.