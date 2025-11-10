Grito da República: saiba por que é feriado em Olinda e o que abre e fecha nesta segunda (10)

A data, celebrada no dia 10 de novembro, marca o momento em que o capitão-mor Bernardo Vieira de Melo, em 1710, proclamou o primeiro grito em defesa da independência do Brasil

O Grito da República aconteceu no Senado da Câmara de Olinda, próximo de onde hoje funciona o Mercado da Ribeira, no bairro do Carmo (Foto: Leandro de Santana/esp.DP)

Considerado o primeiro grito em defesa da independência do Brasil, o feriado municipal do Grito da República em Olinda, celebrado nesta segunda-feira (10), marca o momento em que o capitão-mor Bernardo Vieira de Melo, em 1710, proclamou no Senado da Câmara que uma república fosse instituída.

Diante da data histórica, apenas serviços essenciais oferecidos pela Prefeitura de Olinda estão funcionando neste 10 de novembro.

Proclamado na época em que o Brasil era colônia de Portugal, o Grito da República antecede episódios como Inconfidência Mineira, Revolução Francesa e Americana.

O episódio aconteceu após Portugal elevar Recife a condição de vila, em 1709, no qual os senhores de engenho olindenses, que estavam em crise após a saída dos holandeses, não aceitaram essa ideia pois a então vila teria sua própria câmara municipal e autonomia política, deixando de pagar imposto à Olinda, que era capital de Pernambuco na época.

O crescimento da tensão entre os senhores de engenho e os comerciantes portugueses do Recife, que desencadeou posteriormente na Guerra dos Mascates, fez com que o capitão-mor Bernardo Vieira de Melo, então vereador de Olinda, proclamasse a primeira ideia de república dentro da colônia.

O ato aconteceu no Senado da Câmara de Olinda, próximo de onde hoje funciona o Mercado da Ribeira, no bairro do Carmo. O local, que abrigou uma das primeiras Câmaras de Olinda, ainda conta com ruínas que ajudam a contar essa história.

Apesar de não ter obtido êxito no intuito principal, o Primeiro Grito tornou a cidade de Olinda como “Mãe da República”.

Veja o funcionamento dos serviços essenciais em Olinda

Órgãos municipais

Não haverá expediente nas repartições públicas da Prefeitura de Olinda, incluindo as escolas da rede municipal de ensino.

Saúde

Os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente, em regime de plantão 24 horas, no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Peixinhos e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Doce.

Mercados públicos

Os mercados da cidade fecham em seu horário habitual, às 19h, porém não haverá a realização da feira livre.

Coleta de lixo

A coleta domiciliar ocorrerá normalmente, seguindo os horários de funcionamento de cada bairro.

Ciclofaixa de Lazer e Turismo

A ciclofaixa não será ativada neste feriado, já que funciona apenas aos domingos e feriados de âmbito nacional.