Policial militar atira contra namorada e comete suicídio no Sertão de Pernambuco

O caso aconteceu na orla de Belém do São Francisco, na noite de sábado (8); a mulher, de 29 anos, segue internada e com quadro estável no Hospital Regional de Salgueiro

A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Na noite deste sábado (8), um policial militar identificado como José Carlos Gonçalves Lima, de 29 anos, atirou contra a própria namorada e, em seguida, cometeu suicídio, em Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco.



O caso ocorreu na orla da cidade, local de grande circulação de pessoas nos fins de semana. Testemunhas acionaram socorro logo após os disparos.



A mulher, identificada como Jessyca Dayane de Carvalho, também de 29 anos, foi levada junto com o PM para o hospital municipal, onde receberam atendimento médico. Em seguida, ambos foram transferidos para o Hospital Regional de Salgueiro. Segundo informações repassadas pela unidade de saúde, o estado dela é estável.



O óbito do PM foi confirmado na madrugada do domingo (9). O corpo do policial foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).



Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso está sendo investigado pela 22ª Delegacia Seccional de Floresta. “As diligências continuam até o completo esclarecimento dos fatos”, destacou.

