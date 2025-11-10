Três homens armados invadiram o estabelecimento no bairro de Gameleira e atiraram várias vezes contra a vítima na frente de clientes

Segurança é executado a tiros dentro de bar em Bezerros, no Agreste (Reprodução/Redes sociais)

Um segurança de 47 anos, identificado como Alexandro André da Silva Tomia, foi morto a tiros na noite do sábado (8), dentro de um bar localizado no bairro Gameleira, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco. Câmeras de vigilância registraram toda a ação criminosa.

Nas imagens, é possível ver quando três homens entram no local. Dois deles estavam encapuzados. Em seguida, mandam que as pessoas se abaixem e disparam diversas vezes contra Alexandro, que morreu no local.

De acordo com familiares, a vítima trabalhava como segurança e estava em um momento de lazer quando foi surpreendida pelos autores do crime. “Recebi uma ligação me avisando, e depois vi nas redes sociais. Aí confirmei que realmente tinha acontecido”, contou o irmão Felipe Tomia, em entrevista para Adielson Galvão.

Natural do Recife, Alexandro estava em Bezerros a trabalho. Ele deixou cinco filhos.

O bar foi isolado por equipes da Polícia Militar, para a atuação do Instituto de Criminalística (IC) e da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

O caso registrado, inicialmente, como homicídio consumado está sob a responsabilidade da 14ª Delegacia de Caruaru. “Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos, identificar a autoria e motivação do crime”, informou a corporação.

