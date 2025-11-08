Irmãos são suspeitos de furtar mais de 300 bois Nelore em Agrestina e causar prejuízo de R$ 1 milhão

Os suspeitos trabalhavam em uma fazendo de criação de gado em Agrestina, de onde furtaram os bois. Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso.

Bois furtados foram vendidos em feiras próximas de Agrestina. (Arquivo/Agência Brasil)

Dois irmãos são suspeitos de terem furtado e vendido mais de 300 bois da raça Nelore em Agrestina, no agreste de Pernambuco. Os nomes não foram revelados pela Polícia Civil de Pernambuco, que investiga o caso. Estima-se que o crime tenha gerado um prejuízo de mais de R$ 1 milhão aos proprietários dos animais.

Em nota enviada ao Diario, a Polícia informou que cumpriu mandado de prisão, por meio da Delegacia de Agrestina, na última quinta (6), para deter um homem de 30 anos. O autor foi capturado no bairro Cohab, em Agrestina, e já tinha outro mandado de prisão em aberto contra ele. Após realização dos procedimentos cabíveis, ele ficou à disposição da justiça. O segundo suspeito ainda não foi detido até o momento.

O Diario apurou que os dois irmãos trabalhavam em uma fazenda do município especializada na criação do gado. Como os proprietários vivem no Recife e visitavam pouco o negócio, a dupla aproveitava esse afastamento para contratar caminhões boiadeiros e vender os animais em feiras da região. De acordo com a Polícia, os compradores não sabiam que se tratava de um crime.

Os suspeitos também vendiam o leite produzido pelas vacas da fazenda sem repassar os valores aos proprietários. A baixa movimentação financeira do negócio causou desconfiança entre os proprietários, que foram até o local para ver o que estava acontecendo e encontraram menos de 50 animais no pasto.