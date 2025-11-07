Com foco em educação e combate ao racismo estrutural, Alepe promove série de eventos

Alepe promove a jornada antirracista (Marina Torres/DP)

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) realiza, de 10 a 13 de novembro, a 3ª edição da Jornada Alepe Antirracista, iniciativa que consolida o compromisso do Legislativo estadual com a promoção da igualdade racial e o enfrentamento ao racismo estrutural. O evento, gratuito, acontecerá no auditório Sérgio Guerra, na sede da Alepe, das 8h às 11h30, e contará com palestras, debates e apresentações artísticas.



Durante visita ao Diario de Pernambuco nesta sexta-feira (7), o superintendente geral da Alepe, Aldemar Santos, destacou a importância de uma abordagem mais direta e educativa sobre o racismo. “A gente vai ter uma linguagem clara com aquelas pessoas que, muitas vezes sem perceber, ainda reproduzem comportamentos racistas e excludentes. É preciso mostrar que o racismo também se manifesta de forma sutil, e enfrentá-lo exige conscientização”, afirmou.



Entre as novidades desta edição está a reformulação do curso sobre a legislação que obriga o ensino da história e cultura afro-brasileiras nas escolas públicas, realizado em parceria com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). O curso será oferecido na modalidade a distância (EAD), com detalhes sobre inscrições e programação sendo anunciados na abertura da Jornada, na segunda-feira (10).



Aldemar ressaltou ainda a importância de levar a discussão antirracista para o campo da saúde e do empreendedorismo. “No segundo dia, vamos discutir dados do SUS que revelam desigualdades preocupantes, como o fato de mulheres negras receberem menos anestesia em procedimentos médicos do que mulheres brancas. São realidades que precisam ser debatidas e transformadas”, destacou.



Além da saúde da população negra, a programação abordará temas como educação antirracista, mercado de trabalho e empreendedorismo negro. Um dos destaques será a participação de Carmen Virgínia, chef e empresária homenageada no Carnaval de 2025, que compartilhará sua trajetória de superação e resistência.



O presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto (PSDB), reforçou que a Casa Joaquim Nabuco está “na linha de frente da luta antirracista”, destacando ações concretas como a criação da Política Antirracista Permanente, da Ouvidoria de Igualdade Racial, e da Frente Parlamentar de Combate ao Racismo. “São iniciativas que estimulam reflexão e mudanças reais em comportamentos e crenças que alimentam o preconceito”, afirmou.



Para o primeiro-secretário da Alepe, deputado Francismar Pontes, a Jornada é mais do que um evento institucional. “É um chamado à ação. O curso gratuito que vamos oferecer, em parceria com o TJPE, amplia o acesso ao conhecimento e fortalece a educação antirracista como ferramenta de transformação social”, declarou.



A 3ª edição da Jornada será encerrada no dia 13 de novembro, às 18h, com uma sessão solene para entrega da Medalha Marta Almeida, concedida a personalidades que se destacam na luta pela igualdade racial. A honraria homenageia a educadora Marta Carmelita Bezerra de Almeida, falecida em 2023, que foi uma das principais representantes do Movimento Negro Unificado (MNU) em Pernambuco.