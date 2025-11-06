Mulher agredida a marretadas pelo companheiro morre em hospital no Recife após 13 dias internada

Simone Almeida morreu no Hospital da Restauração após ter sido agredida no dia 24 de outubro em Pesqueira

Simone Almeida morreu após ser agredida em Pesqueira (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma mulher de 49 anos que estava internada desde o dia 24 de outubro por ter sido agredida a marretadas morreu nesta quarta-feira (6) no Hospital da Restauração (HR), no Derby, área central do Recife. Simone Almeida teria sido agredida pelo companheiro, José Arnaldo Leite da Silva.

O crime aconteceu no município de Pesqueira, no Agreste de Pernambuco e é investigado pela Polícia Civil do estado, que registrou o caso como feminicídio consumado. Na ocasião, o irmão de Simone Almeida também ficou ferido ao tentar defendê-la.

O suspeito chegou a ser preso em flagrante e levado para a Delegacia de Belo Jardim, mas foi encontrado morto no dia seguinte ao crime. Há indícios de que ele teria tirado a própria vida.