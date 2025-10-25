Homem desconfia de envenenamento e mata a mulher estrangulada

Depois do crime, autor pediu que filho fosse à casa da vizinha e demorou quase 12h para chamar o Samu. O caso foi registrado em Contagem, na Grande Belo Horizonte

Números de feminicídio avançam e precupam autoridades (Foto: Depositphotos/Agência Câmara de Notícias)

Um homem de 46 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) depois confessar ter matado a esposa, de 43, estrangulada, em uma briga. Depois do crime, ele disse ao filho adolescente que a mãe dele estava passando mal e havia ido dormir. O caso foi registrado no bairro Santa Helena, em Contagem (MG), na Região Metropolitana, nessa sexta-feira (24/10).

A PM foi chamada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), às 21h15. Conforme o Boletim de Ocorrência (BO), a médica relatou que encontrou o corpo da vítima em cima da cama e estranhou o relato do marido dela. No primeiro momento, não foi possível definir a causa da morte.

Segundo a PM, o corpo dela estava enrijecido e estava próximo de espumas de travesseiro. A máquina de lavar estava ligada e havia um travesseiro rasgado no tanque da casa.

As informações são do Estado de Minas.