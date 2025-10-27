O corpo foi descoberto na manhã de domingo (26), durante o plantão do comissário de polícia José Alves dos Santos

Homem preso por tentativa de feminicídio é encontrado morto na cela, em Belo Jardim (Reprodução/Google Street Views)

Na 15ª Delegacia Seccional de Belo Jardim, um homem identificado como José Arnaldo Leite da Silva foi encontrado morto na carceragem neste domingo (26), em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Civil, o homem era acusado de uma tentativa de homicídio ocorrida na sexta-feira (24), contra a companheira e o cunhado, na cidade de Pesqueira.

O corpo foi descoberto no início da manhã pelo comissário de polícia José Alves dos Santos, que encerrava seu turno de plantão.

A cela foi trancada e preservada até a troca de turno, coordenada pelo delegado José Flávio Pessoa.

As investigações ficaram a cargo do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (CIODS). Segundo a polícia, o suspeito havia passado por audiência de custódia no formato digital no sábado (25).

Por meio de nota, a PCPE informou que segue investigando a morte a esclarecer no interior de uma unidade policial no município de Belo Jardim. "Foi instaurado inquérito policial para apurar as circunstâncias do fato, e todas as diligências estão em andamento visando ao completo esclarecimento do ocorrido", destacou.

