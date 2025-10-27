Adolescente, de 14 anos, morre vítima de bala perdida em Panelas, no Agreste

A adolescente foi atingida quando saia de uma festa do Dia das Crianças, na Praça de Vila Pau Ferro, na zona rural de Panelas, no Agreste de Pernambuco; além da adolescente, outras duas pessoas também ficaram feridas

PCPE (Arquivo/DP)

Uma adolescente de 14 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas, após uma tentativa de homicídio na noite deste domingo (26), na Vila Pau Ferro, na zona rural do município de Panelas, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada como Maryanne Horrany Silva dos Santos

Segundo testemunhas, a adolescente retornava para casa depois de participar de uma festa em comemoração ao Dia das Crianças, na praça da comunidade, quando um homem em uma motocicleta tentou executar a tiros um homem, de 24 anos, conhecido como Claudinho, dono de uma barraca de espetinho. Ele foi atingido no tórax e no braço.

Durante a ação criminosa, Maryanne foi alvejada no tórax. Ela chegou a ser socorrida para o hospital municipal, onde a equipe médica tentou reanimá-la por cerca de 40 minutos, mas a menor não resistiu à gravidade do ferimento e morreu.

Claudinho, o alvo dos disparos também foi socorrido para o hospital local e em seguida transferido para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru.

Uma segunda adolescente, amiga de Maryanne, também foi atingida de raspão, mas não corre risco de morte.

Um homem apontado como suspeito do crime foi localizado pouco tempo depois, por um efetivo da Polícia Militar, e encaminhado à Delegacia Seccional de Garanhuns. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o ataque a Claudinho pode ter sido motivado por uma briga há duas semanas atrás, envolvendo som alto que teria atrapalhado um bingo no local.

Na ocasião, o envolvido havia ameaçado Claudinho, afirmando que voltaria para acertar as contas. O corpo da adolescente foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

O caso está sob a responsabilidade da Delegacia de Panelas. Em nota a PCPE informou que “as apurações seguem em andamento até a elucidação total dos fatos”, destacou.

