Novo concurso da Caixa terá salários de até R$ 14,9 mil; confira vagas e cronograma da prova

A Caixa Econômica Federal vai divulgar, nesta sexta-feira (7), o edital de um novo concurso público voltado a profissionais com formação superior. O certame será organizado pela Fundação Cesgranrio e as provas estão previstas para o dia 1º de fevereiro de 2026.

Serão 184 vagas ao todo, distribuídas entre seis cargos diferentes, com destaque para o posto de engenheiro civil, que concentra a maior parte das oportunidades. Também haverá chances para arquitetos, médicos do trabalho e engenheiros de outras áreas. Os salários iniciais variam entre R$ 11.186,00 e R$ 14.915,00.

Vagas e remuneração

Confira a lista de cargos disponíveis e seus respectivos salários iniciais:

-Arquiteto – 36 vagas – R$ 14.915,00

-Engenheiro Civil – 103 vagas – R$ 14.915,00

-Engenheiro de Segurança – 3 vagas – R$ 14.915,00

-Engenheiro Elétrico – 13 vagas – R$ 14.915,00

-Engenheiro Mecânico – 5 vagas – R$ 14.915,00

-Médico do Trabalho – 24 vagas – R$ 11.186,00

Além da remuneração, os aprovados terão direito a benefícios como plano de saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte e auxílio-creche.

A diferença salarial entre os cargos se deve à carga horária semanal: arquitetos e engenheiros trabalharão 40 horas semanais (8 horas por dia), enquanto médicos do trabalho terão jornada de 30 horas semanais (6 horas por dia).

Etapas do processo seletivo

O concurso contará com prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos. Essa última etapa permitirá que candidatos com especializações ou experiência profissional comprovada obtenham pontuação adicional.

Políticas de inclusão

A Caixa reforçou o compromisso com a diversidade e a inclusão, destinando cotas específicas para diferentes grupos:

5% das vagas para pessoas com deficiência;

25% para candidatos negros;

3% para indígenas;

2% para quilombolas.

Inscrições e cronograma

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site da Fundação Cesgranrio, com todas as informações detalhadas disponíveis na página “Trabalhe na Caixa”.

Principais datas do concurso:

Publicação do edital: 07/11/2025

Período de inscrições: 07/11 a 08/12/2025

Provas: 01/02/2026

Resultado das provas e envio de títulos: 11/03/2026

Verificação das cotas (negros, indígenas e quilombolas): 26/04/2026

Divulgação do resultado final: 26/05/2026

As informações são do portal g1.