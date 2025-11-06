O acidente ocorreu na noite desta quarta (5) e o fornecimento de energia foi restabelecido na madrugada desta quinta, segundo a Neoenergia

Carro bate em poste e deixa bairro do Monteiro, Zona Norte do Recife, sem energia elétrica (Cortesia/DP)

Na noite desta quarta-feira (5), um carro de passeio colidiu com um poste de alta tensão na Rua Desembargador Célio de Castro Montenegro, no bairro do Monteiro, na Zona Norte do Recife. O motorista do veículo não sofreu ferimentos.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o acionamento ocorreu por volta das 21h51.

Com o impacto, o poste ficou danificado e parte da Estrada do Arraial ficou sem energia elétrica.

Segundo a Neoenergia, uma equipe foi enviada ao local para reconstruir a rede elétrica destruída. “A estrutura foi substituída e a rede completamente reconstruída, tendo o fornecimento sido normalizado às 02h44”, informou.

