A vítima foi sequestrada na noite da última sexta (31), na Vila Pombos; o corpo foi encontrado na manhã desta quarta (5) dentro de uma cisterna, no município de Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco

Homem sequestrado no Agreste é encontrado morto em uma cisterna (Reprodução/Redes Sociais)

Na manhã desta quarta-feira (5), o corpo de um homem foi encontrado dentro de uma cisterna abandonada, com perfurações provocadas por disparos de arma de fogo, no município de Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada como Thiago Alisson de Lima, de 27 anos. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que ele foi sequestrado por criminosos.



O sequestro ocorreu na noite da última sexta-feira (31), na Vila Pombos. De acordo com os vídeos, Thiago foi rendido por quatro homens enquanto realizava a entrega de um lanche com um amigo. Após ser abordado, ele foi levado até um carro estacionado e colocado com as mãos amarradas dentro do porta-malas.



Segundo testemunhas, o tio da vítima recebeu uma ligação, na noite da terça-feira (4), informando que o sobrinho estava morto e que o corpo se encontrava na Fazenda Trindade.



O corpo foi localizado pela família dentro de uma cisterna, na área indicada pelos criminosos. Com o auxílio de lanternas, os familiares conseguiram visualizar o corpo dentro do reservatório. A vítima apresentava perfurações causadas por disparos de arma de fogo.



A retirada do corpo foi realizada por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Instituto de Criminalística (IC) e da Polícia Civil. Em seguida, o corpo foi recolhido para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.



Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso está sob responsabilidade da Delegacia de Cachoeirinha. “Um inquérito policial foi instaurado e as investigações seguirão até a elucidação total dos fatos”, destacou.