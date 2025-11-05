Nova derrota: César Lucena pede desculpas à torcida do Sport e cobra mais empenho do elenco

O Leão perdeu por 2 a 0 para o Juventude nesta quarta-feira (5) e ainda tem sete partidas para encerrar um campeonato praticamente já rebaixado

César Lucena, técnico interino do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Após a derrota do Sport por 2 a 0 para o Juventude, na noite desta quarta-feira (5), o técnico interino César Lucena pediu desculpas à torcida pelo resultado dentro de casa. Durante a partida, vaias e protestos tomaram conta das arquibancadas da Ilha.

O Leão é o lanterna da Série A, somando apenas 17 pontos, e quase chances nulas de permanência na Primeira Divisão. Diante desse cenário, o comandante rubro-negro também destacou a importância de o elenco reagir dentro de campo com entrega e respeito à camisa do Leão.

"Como treinador, primeiro peço desculpas ao torcedor pelo que nós estamos vivendo e agradeço a ele, que tem vindo mesmo na condição em que estamos, sempre lotou a Ilha e nos apoiou. Em relação ao ânimo da equipe, é passar para eles o que é o Sport, o que a torcida gosta. Muitas vezes, ela não quer ver um espetáculo, mas quer ver entrega", expressou César Lucena.

O resultado diante do Juventude amplia a sequência negativa do Sport, que não vence há nove partidas. O desempenho dentro de campo tem refletido a crise que se arrasta ao longo do Brasileirão, com uma das priores campanhas da 'era dos pontos corridos'.

"Depois de uma derrota dessa, é falar o menos possível, trabalhar mais e procurar, já na próxima partida, entrar em campo e mostrar o que o torcedor quer: honrar a camisa e mostrar hombridade até o fim da competição", desabafou o treinador.

Próximo jogo



O Sport volta a campo no sábado (8), às 16h, novamente na Ilha do Retiro, onde enfrenta o Atlético-MG.