Fraude em financiamento no Banco do Nordeste é alvo de ação da PF no Grande Recife

Operação da Polícia Federal foi deflagrada na quarta (5) e cumpriu mandados de busca e apreensão no Recife, Olinda e Abreu e Lima

PF cumpriu mandados em cidades da região metropolitana (DIVULGAÇÃO/PF)

A Polícia Federal em Pernambuco deflagrou nesta quarta-feira (05) a Operação Papel Timbrado, destinada a apurar um sofisticado esquema de fraude contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de dinheiro, envolvendo desvios de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), administrado pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB).

A ação mobilizou 30 policiais federais para executar 7 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Recife, no Recife, Olinda e Abreu e Lima. Foram apreendidos veículos, documentos e mídias de interesse para a investigação.

As investigações apontaram que empresas formalmente distintas obtiveram financiamentos do FNE de forma fraudulenta, simulando a compra de máquinas flexográficas. Os contratos analisados ultrapassam milhões de reais. O esquema envolvia pessoas físicas e jurídicas articuladas para desviar recursos e ocultar sua destinação.

As principais irregularidades identificadas foram: empresa de fachada, adulteração de equipamentos, falsificação documental e desvio e ocultação de valores. Os indivíduos e empresas envolvidas podem responder pelos crimes de fraude contra o sistema financeiro nacional (Art. 19 da Lei n.º 7.492/1986), associação criminosa (Art. 288 do Código Penal), e lavagem de dinheiro (Art. 1º da Lei n.º 9.613/1998).