Hospital de Câncer de Pernambuco comemora 80 anos com evento no Instituto Ricardo Brennand

Unidade foi criada em 1945 pela Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer (SPCC)

Diario de Pernambuco

Publicado: 05/11/2025 às 23:07

Hospital do Câncer de Pernambuco chega aos 80 anos /Foto: HCPE-PE/Divulgação

O Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) completa 80 anos de fundação no dia 9 de novembro de 2025 e fará um evento beneficente na quinta-feira (6) no Instituto Ricardo Brennand, no Recife.

O evento terá apresentações de Cristina Amaral, Maciel Melo e do Quarteto Bravo, além de buffet La Cuisine e decoração assinada por Paulinho Melo. Durante o evento, será lançado o livro “HCP 80 anos”, do jornalista Ennio Benning, que resgata a trajetória e os marcos da instituição. As adesões da festa devem ser feitas via Pix ([email protected]), com envio do comprovante para o WhatsApp (81) 9 9383-7675.

Criado em 1945 pela Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer (SPCC), o hospital consolidou-se como a principal referência oncológica do estado e um dos quatro no Brasil com atendimento 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e exclusivamente voltado ao tratamento do câncer.

Responsável atualmente por 56% dos atendimentos oncológicos do SUS em Pernambuco, o HCP realiza mais de dois mil atendimentos diários. Reconhecido como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), o hospital oferece serviços de quimioterapia, radioterapia, cirurgias, 15 clínicas médicas e acompanhamento multidisciplinar.

Entre os 13 hospitais habilitados em oncologia no estado, o HCP responde por metade das cirurgias oncológicas, 47% das radioterapias, 33% das quimioterapias e 25% das internações clínicas.

Instituição privada e sem fins lucrativos, o HCP depende de doações para manter seus serviços. As contribuições podem ser feitas via Pix ([email protected]), pelo site hcp.org.br/doacoes ou pela Central de Doações, no telefone (81) 3217-8090.

Além da assistência médica, o hospital atua em ensino e pesquisa, com um Centro de Pesquisas Clínicas que mantém parcerias com farmacêuticas como Roche, MSD, AstraZeneca e Novartis. A instituição já conquistou destaque em estudos clínicos aplicados à prática assistencial.

O voluntariado também celebra oito décadas. Atualmente, cerca de 300 voluntários prestam apoio a pacientes e familiares com ações como doação de alimentos e medicamentos, confecção de perucas, oficinas de artesanato e a gestão da Casa de Mirela, que acolhe pessoas vindas do interior do estado.

