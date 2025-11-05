Definidos os semifinalistas do Campeonato Pernambucano Sub-20
Publicado: 05/11/2025 às 09:58
Náutico e Sport, no Campeonato Pernambucano Sub20 (Rafael Vieira)
Estão definidos os semifinalistas do Campeonato Pernambucano Sub-20. As quatro vagas ficaram com os tradicionais Sport, Náutico, Santa Cruz e América, que seguem na briga pelo título estadual da categoria.
No sábado (1), o Sport conquistou uma vitória importante fora de casa. Precisando do resultado positivo diante do Retrô, o Leão venceu por 3 a 1, com dois gols de Micael e um de Augusto. Cauã Guerra descontou para a Fênix. Com o placar agregado de 3 a 2, o Rubro-Negro avançou à semifinal.
No mesmo dia, o Náutico também confirmou sua presença entre os quatro melhores. Após empatar em 1 a 1 no jogo de ida com o Petrolina, o Timbu venceu por 3 a 2 nos Aflitos, com gols de Luiz, Eduardo e Dudu.
Fechando a lista, o Santa Cruz garantiu a vaga com emoção. A Cobra Coral empatou em 2 a 2 com o Afogados, no estádio Vianão, no Sertão, após abrir 2 a 0 com dois gols do atacante João. Mesmo sofrendo o empate nos minutos finais, o Tricolor avançou graças à vitória por 1 a 0 no jogo de ida.
JOGOS DE IDA:
Sport x Náutico, Domingo (9), às 10h, no CT do Sport
Santa Cruz x América, Domingo (9), às 15h, no CT Ninho das Cobras