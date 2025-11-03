Enem 2025: Recife sedia festival gratuito de preparação para o exame

Festival de prepração para o Enem será realizado pela terceira vez no Recife (Foto: Divulgação)

Candidatos que realizarão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão participar de um festival de educação nos dias 5 e 6 de novembro, o Classic Hall, no Recife. A Acelere Experience é gratuita e as inscrições podem ser feitas no site oficial do evento.

Esta é a terceira vez que o festival é realizado e deve reunir 20 mil participantes. Os portões serão abertos às 7h e o evento segue até as 17h. Entre os nomes confirmados no palco do Acelere Experience estão o jornalista e apresentador Tiago Medeiros, a professora Fernanda Pessoa, o comediante Flávio Andrade, o rapper Mago de Tarso, a influencer Bruna Pinheiro, além de outros convidados que prometem fazer do evento uma jornada de motivação, leveza e alto impacto.



“O Acelere Experience nasceu para mostrar que aprender pode ser uma experiência transformadora. A cada edição, a gente vê estudantes retomando o entusiasmo, acreditando no próprio potencial e percebendo que o conhecimento também pode ser divertido e inspirador”, destaca Rhayann Vasconcelos, idealizador do Acelere no ENEM.

O evento é promovido pelo Acelere no ENEM e conta com o patrocínio de marcas como Caixa Econômica, Governo do Brasil, Copergás, entre outras.