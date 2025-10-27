Enem 2025: saiba a importância de fazer a prova como "treineiro"

Em entrevista ao Diario de Pernambuco, a professora de Língua Portuguesa Wedyja Lustosa destacou que fazer Enem enquanto o estudante está no 1º e 2º ano do Ensino Médio ajuda a se familiarizar com a prova

Wedyja Lustosa destacou importância de treinar para o Enem (Marina Torres/DP)

Apesar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) gerar uma grande expectativa para estudantes que estão prestes a ingressar em algum curso superior, os alunos do 1º e 2º ano também podem prestar a prova, marcada para os dias 9 e 16 de novembro.

Essa experiência de realizar exame como “treineiros” é uma ótima oportunidade para que comecem a se familiarizar com o estilo da prova, diminuindo a ansiedade para o momento em que eles irão concorrer de fato a uma vaga no Ensino Superior.

Diante disso, o Diario de Pernambuco entrevistou a professora de Língua Portuguesa da Escola Técnica Estadual (ETE) Almirante Soares Dutra Wedyja Lustosa para saber a importância de participar do Enem como “treineiro”.



Segundo a professora, a curiosidade de conhecer a prova e a experiência de como fazer as questões, principalmente a redação, faz com que alguns alunos busquem realizar a prova ainda nos primeiros anos do Ensino Médio.

Além de sanar a curiosidade, fazer a prova como “treineiro”, segundo Wedyja Lustosa, é essencial para que os estudantes desenvolvam estratégias de interpretação, leitura e compreensão das questões da prova.

“Fazer o Enem nos primeiro anos do Ensino Médio ajuda o aluno a se adaptar à prova, ao tempo que deve levar em cada questão, além de aprender a escrever sob pressão. Tudo isso ajuda a diminuir a ansiedade quando eles forem fazer no 3º ano, pois estarão familiarizados com o exame”, ressaltou Wedyja Lustosa.

A professora aconselha que os estudantes já iniciem a experiência de realizar o Enem a partir do 1º ano, pois a preparação da prova exige um estudo contínuo.

Apesar disso, segundo Wedyja Lustosa, os alunos não devem se preocupar de forma incisiva com as notas de cada área do exame na época em que estão como “treineiros".

O que eles devem estar atentos é na quantidade de acertos nas questões que abordam assuntos que já foram vistos nas aulas, para que possam revisar e tirar dúvidas sobre essas temáticas em casos de erros.

Pé-de-Meia

Segundo a professora Wedyja Lustosa, após a implementação do Pé-de-Meia, programa de incentivo financeiro-educacional voltado a estudantes matriculados no Ensino Médio público beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), houve um aumento significativo no número de alunos da rede pública inscritos no Enem 2025.

“O Pé-de-meia chegou como incentivo para os alunos, principalmente para aqueles que se dedicam nos estudos, servindo até como uma forma de premiação. É notório que houve um aumento significativo nas inscrições de alunos do 1º e 2º ano, justamente após o programa”, finalizou.

Dentro do programa Pé-de-Meia, estudantes do 3º ano do Ensino Médio e alunos do Educação de Jovens e Adultos (EJA) que prestarem o Enem receberam o valor adicional de R$ 200, que se adicionam aos outros benefícios do programa.

