Aulão para Enem acontece nesta quinta-feira (30) no RioMar

Promovido pelo Instituto IJCPM, o aulão é destinado a alunos da rede pública da Zona Sul do Recife

Aulão IJCPM (Divulgação)

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) realiza, nesta quinta-feira (30), a 9ª edição do Aulão Pré-Enem – voltado a estudantes de escolas públicas da Zona Sul do Recife.

O evento tem o objetivo de ajudar na preparação daqueles que vão realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, marcadas para os dias 9 e 16 de novembro.

Marcado para acontecer, a partir das 13h30, no Teatro RioMar, no Pina, o aulão tem inscrições gratuitas e são disponibilizadas 500 vagas. O cadastro deve ser feito aqui e estará disponível até às 11h do dia do evento ou enquanto houver disponibilidade de vagas.



O evento busca revisar os principais conteúdos cobrados nas provas nas áreas de Linguagens e Redação, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas, além dar dicas de inteligência emocional.

Considerado a principal porta de entrada para universidades públicas e privadas de todo o país, o exame registrou 272 mil inscritos em Pernambuco.

Com o tema “Luz, Câmera...Aprovação”, o Aulão Pré-Enem do IJCPM será conduzido pela equipe de professores do curso pré-universitário oferecido pela própria instituição social. “Traremos referências da sétima arte para abordar os conteúdos de forma lúdica, em clima de festival de cinema.

O momento é de descontração para que os estudantes estejam tranquilos nos dias das provas”, destaca a coordenadora pedagógica do IJCPM, Karla Dantas.

Este ano, 80 jovens participam da formação pré-universitária com aulas diárias ao longo de todo o ano.

Voltado para quem concluiu ou está concluindo o ensino médio em escolas públicas e resida nas comunidades do Pina e Brasília Teimosa, o curso existe desde 2010, atendendo a quase 1 mil jovens nesses 14 anos, com média de 32% de aprovação na universidade, mas na turma do ano passado o percentual chegou a 42%.



Para Karla Dantas, esse índice é bastante positivo, considerando os dados do último Censo do Ensino Superior, que indicaram que apenas 21% dos alunos concluintes do ensino médio em escolas públicas conseguiram ingressar na universidade no ano seguinte.

“Além de aulas, oferecemos formatos de mentorias, com pequenos grupos dedicados a cada deficiência identificada na turma, além de suporte psicológico”, detalha Dantas e completa: “O Aulão Pré-Enem é um momento de culminância desse trabalho desenvolvido, onde damos oportunidade para outros jovens que não fazem parte do IJCPM também participarem”.

