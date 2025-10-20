Enem 2025: a importância dos aulões para se preparar nesta reta final

Em entrevista ao Diario de Pernambuco, o professor de geografia do Colégio GGE, Carlos Lima, destacou que o formato de aulões interativos ajuda na revisão de assuntos e no alívio da ansiedade

Os estudantes devem evitar o excesso de estudo nessa reta final (Foto: Potter/Divulgação/REC'n'Play)

Faltando 20 dias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcado para os dias 9 e 16 de novembro, umas das principais ferramentas utilizadas pelos estudantes nesta reta final de preparação são os aulões de revisão, como os promovidos pelo REC’n’Play 2025 e por Gil do Vigor neste fim de semana. Sejam divididos por disciplinas ou com todos os conteúdos em conjunto, os aulões têm um papel importante na compreensão e revisão de assuntos que já foram estudados durante todo o ano.

Diante dessa relevância na preparação, o Diario de Pernambuco entrevistou o professor de geografia do Colégio GGE, Carlos Lima, para saber quais formatos são os mais adequados para essa reta final. Para o professor, o ideal nessa reta final são aulões que sejam lúdicos e interativos, que mesclam revisão de assuntos mais recorrentes nas provas, mas que sejam abordados de forma descontraída, ajudando na diminuição da ansiedade, algo natural com a aproximação da prova.

“Costumo dizer que o aluno já foi massacrado o ano todo pela exigência de estudar para o Enem. Então, para nós professores, essa reta final é um momento de reforçar conteúdos e, principalmente, tornar os estudos mais leves e divertidos a fim de diminuir a ansiedade”, destacou Carlos Lima. Outro fator importante para participar desses aulões é que a dúvida de outros participantes pode ajudar a sedimentar conhecimentos de assuntos já vistos ao longo do ano.

Cuidado com o excesso

Apesar de ser uma ferramentas importantes para revisão, muitas horas de aulões, sem nenhuma ludicidade, pode prejudicar o aluno nessa reta final. Revisões que viram a madrugada devem ser evitadas, pois, segundo o professor Carlos Lima, essa forma de estudo pode trazer problemas na véspera da prova. O ideal é manter a lógica natural do sono.

“Como tudo na vida, o excesso atrapalha. É importante ter equilíbrio até porque o aluno já está nesse ritmo de Enem desde o começo do ano. Então, se eu apertar nesse finalzinho de outubro, estarei prejudicando mais do que ajudando, pois o descanso tem a mesma importância do estudo”, ressaltou o professor do GGE.

Outra dica que deve ser seguida é não buscar aprender assuntos novos agora, pois você irá criar uma dificuldade extra. “Nessa reta final, devemos deixar os estudantes mais motivados e confiantes para que eles possam fazer uma boa prova, com tranquilidade e equilíbrio da ansiedade”, finalizou Carlos Lima

