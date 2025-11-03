Prefeitura do Recife anuncia processo seletivo com 41 vagas para o Hospital Veterinário

A medida foi publicada na sexta-feira (31), no Diário Oficial do Recife e Prevê a contratação temporária de 41 profissionais; datas para o processo seletivo ainda serão divulgada

Prefeitura do Recife abre processo seletivo com 41 vagas para o Hospital Veterinário (Foto: Andréa Rêgo Barros/PCR)

A Prefeitura do Recife autorizou a contratação temporária de 41 profissionais para o Hospital Veterinário do Recife em Processo Seletivo Simplificado. A medida está prevista no Decreto nº 39.195, de 31 de outubro de 2025, publicado no Diário Oficial do Município. As datas para o processo ainda serão divulgadas.

As contratações têm caráter temporário e de excepcional interesse público, com duração de 12 meses. Serão contempladas funções de analista, técnico e auxiliar em saúde animal, em diversas especialidades, entre elas clínica médica, cirurgia, ortopedia, cardiologia, patologia, anestesia, dermatologia e diagnóstico por imagem.

A seleção dos profissionais será feita por meio de processo seletivo simplificado, que será regulamentado por portaria conjunta da Secretaria de Administração e da Secretaria Executiva de Defesa dos Animais.

O decreto prevê a reserva de vagas para pessoas com deficiência, candidatos negros e indígenas, conforme a Lei Municipal nº 19.181/2023.

Segundo a administração municipal, a medida busca garantir a continuidade e a ampliação dos atendimentos prestados pelo Hospital Veterinário, até a realização de concurso público para o novo Grupo Ocupacional de Saúde Animal.

