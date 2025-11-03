Governo anuncia construção de quatro Escolas Técnicas Estaduais

De acordo com edital publicado no Diário Oficial do Estado, as ETE’s serão construídas em Catende, Goiana, Pesqueira e Petrolina

Escola Técnica Estadual Governador Eduardo Campos em São Bento do Una. Foto: Ricardo Fernandes/DP/D.A Press ()

O governo de Pernambuco publicou no Diário Oficial o edital de contratação das empresas responsáveis pela construção de quatro Escolas Técnicas Estaduais. O investimento é de R$ 108,1 milhões nas novas unidades educacionais.

As ETE’s serão construídas em Catende, na Zona da Mata Sul, em Goiana, na Zona da Mata Norte, em Pesqueira, no Agreste, e em Petrolina, no Sertão. O custo de cada escola varia entre R$ 26 e 27 milhões.

As quatro escolas técnicas serão padronizadas. Conforme o projeto, desenvolvido pela Secretaria de Projetos Estratégicos (Sepe), segundo o modelo de ETE do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, cada unidade terá 12 salas de aula, para 42 alunos, o que representa uma capacidade total para atender até 504 alunos por turno (manhã, tarde e noite).

O projeto prevê também seis laboratórios básicos, auditório, biblioteca e quadra poliesportiva coberta.

Além de Petrolina, Pesqueira, Catende e Goiana, o governo do estado planeja a construção de outras quatro unidades nos municípios de Caruaru, Caetés, Itapissuma e Nazaré da Mata, o que totalizaria um investimento na casa dos R$ 206 milhões.

As obras serão executadas pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab). O prazo é de 10 meses, contados a partir da assinatura da ordem de serviço.

“A Cehab publicou os editais dessas novas Escolas Técnicas Estaduais e já trabalha no processo licitatório de Caetés, Caruaru, Itapissuma e Nazaré da Mata. São obras da Zona da Mata Norte ao Sertão do São Francisco, focadas em criar uma nova infraestrutura na área de educação que vai proporcionar a difusão do conhecimento técnico em todas as regiões do Estado”, disse o diretor presidente da Cehab, Paulo Lira.