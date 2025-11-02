Casal de idosos é espancado e tem casa incendiada no Cabo de Santo Agostinho

O crime aconteceu na manhã deste domingo (2), no bairro da Charneca; suspeito é apontado pela polícia como foragido da Justiça

PCPE (Arquivo/DP)

Um casal de idosos foi espancado e teve a casa incendiada por um homem identificado como “Bruno Neguinho”, na manhã deste domingo (2), no bairro da Charneca, em Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife. O suspeito é apontado pela polícia como foragido da Justiça.

Segundo informações extraoficiais, o ataque teria sido motivado pela suspeita de que as vítimas estariam repassando informações sobre o tráfico de drogas na área.

Após invadir a residência, o homem agrediu os idosos e ateou fogo no imóvel antes de fugir.

“Bruno Neguinho” é considerado um dos criminosos mais perigosos da região e tem desafiado as ações do 18° Batalhão da Polícia Militar, utilizando-se do conhecimento da área e do apoio de outros integrantes do tráfico local para escapar das operações policiais.

A Polícia Civil informou que um inquérito foi instaurado para apurar todos os fatos.