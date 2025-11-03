Protesto interdita avenida perto da Ponte do Janga, em Paulista

Manifestantes fecharam os sentidos da via com galgos e pneus em chamas, no dos sentidos.

Um protesto interdita trechos da Avenida Cláudio Gueiros Leite, perto Ponte do Janga, em Paulista, no Grande Recife.

Manifestantes fecharam os sentidos da via com galgos e pneus em chamas, no dos sentidos.

O protesto é motivado por falta de segurança viária.

No fim de semana, um entregador de gás morreu em um acidente, no local onde os manifestantes estão concentrados.

O entregador Oziel, de 39 anos, estava de moto e foi atingido por um carro, no sábado (1º).

O engarrafamento é grande na área. Muitos motoristas optaram por retornar pela vida para escapar da fila de carros.



