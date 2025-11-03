° / °
Vida Urbana
Manifestação

Protesto interdita avenida perto da Ponte do Janga, em Paulista

Manifestantes fecharam os sentidos da via com galgos e pneus em chamas, no dos sentidos.

Diario de Pernambuco

Publicado: 03/11/2025 às 06:59

Seguir no Google News Seguir

Manifestantes fecharam avenida em Paulista /Cortesia

Manifestantes fecharam avenida em Paulista (Cortesia )

Um protesto interdita trechos da Avenida Cláudio Gueiros Leite, perto Ponte do Janga, em Paulista, no Grande Recife.

Manifestantes fecharam os sentidos da via com galgos e pneus em chamas, no dos sentidos.

O protesto é motivado por falta de segurança viária.

No fim de semana, um entregador de gás morreu em um acidente, no local onde os manifestantes estão concentrados.

O entregador Oziel, de 39 anos, estava de moto e foi atingido por um carro, no sábado (1º).

O engarrafamento é grande na área. Muitos motoristas optaram por retornar pela vida para escapar da fila de carros. 

 Esta matéria está sendo atualizada 

janga , Paulista , Protesto
Mais de Vida Urbana

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X