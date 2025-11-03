Protesto interdita avenida perto da Ponte do Janga, em Paulista
Manifestantes fecharam os sentidos da via com galgos e pneus em chamas, no dos sentidos.
Publicado: 03/11/2025 às 06:59
Manifestantes fecharam avenida em Paulista (Cortesia )
Um protesto interdita trechos da Avenida Cláudio Gueiros Leite, perto Ponte do Janga, em Paulista, no Grande Recife.
O protesto é motivado por falta de segurança viária.
No fim de semana, um entregador de gás morreu em um acidente, no local onde os manifestantes estão concentrados.
O entregador Oziel, de 39 anos, estava de moto e foi atingido por um carro, no sábado (1º).
O engarrafamento é grande na área. Muitos motoristas optaram por retornar pela vida para escapar da fila de carros.
Esta matéria está sendo atualizada