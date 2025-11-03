Desenvolvidas por Leopoldo Nóbrega, rosas feitas com páginas do Diario de Pernambuco farão parte da decoração da grande noite

Páginas do Diario viram arte para festa de 200 anos do jornal (Foto: Marina Torres)

A contagem regressiva para o bicentenário do Diario de Pernambuco está chegando ao fim. Para comemorar esse marco histórico, o Teatro Santa Isabel, no Centro do Recife, será palco, nesta segunda-feira (3), de uma celebração digna do jornal mais antigo em circulação da América Latina.

Dos grandes momentos aos pequenos detalhes, a noite será dedicada a homenagear as histórias que formaram Pernambuco, e o papel do Diario em noticiá-las. Para isso, as páginas do jornal estarão presentes na decoração de um jeito especial.

Desenvolvidas por Leopoldo Nóbrega, artista plástico responsável, desde 2019, pela decoração do Galo Gigante que reina na Ponte Duarte Coelho, na capital pernambucana, durante o carnaval, rosas feitas com páginas do Diario de Pernambuco farão parte da decoração da grande noite.

O trabalho, desenvolvido pelo cenógrafo em parceria com as mulheres artesãs do Espaço Multicultural Arte Plenna e o Instituto Leopoldo Nóbrega, foi iniciado há cerca de dois anos.

“Nós iniciamos um trabalho de prototipagem, aproximando tecnologias, aproximando a Eco Arte Educação, que é uma metodologia da professora Maria do Carmo Xavier, que empresta a esse coletivo um caminho de trabalhar realmente a sustentabilidade com materiais alternativos, e a inclusão também, através dessa geração de renda e também ativando uma rede de colaboradores artesãos”, explica Leopoldo.

Ainda que o uso de folhas de jornal nessa técnica seja uma novidade para o artista, ele enxerga a “potência” do material. “Dessa forma, a gente agrega arte e artesania para um jardim super especial e simbólico”.

“Cada desafio novo é uma oportunidade de se reinventar, de pesquisar materiais e de trazer um leque de oportunidades. Nesse caso, agora, para comemorar os 200 anos do Diario de Pernambuco”, comenta.

“São 200 anos de poesia, de história e de narrativas que se transformam, se renovam nesse jardim que brota com arte e sustentabilidade. Então parabéns ao Diario e a todos que fazem parte dessa história”, acrescenta.