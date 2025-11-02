Redução do volume da Barragem de Jucazinho leva à revisão do fornecimento de água em Passira, Cumaru, Riacho das Almas e Bezerros

Compesa altera calendário de abastecimento em quatro cidades do Agreste (Fotos: Hans Von Manteuffel)

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) vai ajustar, a partir da próxima terça-feira (4), o calendário de abastecimento de água de Passira, Cumaru, Riacho das Almas e Bezerros, no Agreste de Pernambuco. A medida ocorre devido à situação ainda mais crítica no volume da Barragem de Jucazinho, em Surubim, que opera com apenas 1,47% da capacidade total de 204 milhões de metros cúbicos.



A redução do nível da barragem é consequência da falta de chuvas na região e da previsão climática de precipitações abaixo da média, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). Diante da situação, a Compesa diminuirá a vazão de exploração do reservatório de 400 para 250 litros por segundo. O objetivo é preservar o volume remanescente e garantir a continuidade do fornecimento de água até a conclusão de obras, atualmente em execução.



De acordo com o presidente da Compesa, Douglas Nóbrega, o cronograma de distribuição foi discutido com os prefeitos dos quatro municípios afetados. Ele afirmou que as mudanças são necessárias para manter o sistema em operação e que as ações seguem as diretrizes do governo do estado.



Com os novos ajustes, os ciclos de abastecimento sofrerão alterações. Em Passira, o fornecimento passará de oito dias com água e 15 sem para oito com e 22 sem. Em Cumaru, o intervalo mudará de sete por 15 para sete por 23. Em Riacho das Almas, o regime passará de sete dias com água e 23 sem para cinco com e 25 sem. Em Bezerros, o calendário será alterado de dez dias com água e 20 sem para cinco com e 25 sem.



As novas programações estarão disponíveis no site e aplicativo da Compesa.



A companhia informou que estão em andamento obras para restabelecer o abastecimento regular nas cidades atendidas pelo Sistema Integrado Jucazinho. Passira, Cumaru e Riacho das Almas serão contempladas com a inversão da Adutora de Jucazinho via ETA Salgado, com testes previstos para este ano e normalização prevista para 2026.



Em Bezerros, o reforço será feito pela Adutora do Agreste, que apresenta mais de 90% de avanço físico e inicia testes neste mês de novembro. A cidade também será beneficiada pela Adutora de Serro Azul, já concluída e em fase final de testes. As intervenções devem permitir o restabelecimento do fornecimento diário de água no município.

