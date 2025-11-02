Sport: César Lucena indica abertura para diálogo com diretoria sobre 2026

César Lucena, técnico interino do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Derrotado por 3 a 0 pelo Flamengo neste sábado (1º), no Maracanã, o Sport segue afundado na lanterna da Série A, com apenas 17 pontos e chances praticamente nulas de escapar do rebaixamento, míseros 0,03%. Ainda assim, o técnico interino César Lucena tenta manter o grupo motivado e focado nos oito jogos restantes.

Em seus primeiros dias à frente do time após a saída de Daniel Paulista, o ex-zagueiro rubro-negro mostrou consciência da gravidade da situação, mas reforçou a importância de encerrar a campanha de forma digna.

"Acho que nós temos que acreditar, continuar trabalhando. Sabemos que é muito difícil, mas temos que seguir lutando, nos dedicando, honrando a camisa do Sport, honrando o clube, lutar até o final, e essa é a nossa tônica", expressou César Lucena.

"Procuro passar para os atletas lembrarem de onde eles saíram, os sonhos de criança, quando todo mundo já não acreditava mais e eles continuaram e viraram jogadores. Esse é o pensamento: trabalhar jogo a jogo. Já temos um importante na quarta-feira (5), contra o Juventude. É ir até o final e, quem sabe, nós conseguimos o nosso objetivo", completou.

Planejamento para 2026

Mesmo reconhecendo a dificuldade, o treinador mostrou que ainda não jogou a toalha e mantém uma ponta de esperança. Ao mesmo tempo, revelou que está disposto a conversar com a diretoria sobre o planejamento para a próxima temporada — uma admissão de que o clube já começa a pensar em 2026.

"Ainda temos um fio de esperança, então nós estamos procurando fazer jogo a jogo. O que posso ajudar a diretoria (para 2026) é conversar, ver o que eles querem para o ano que vem, mas a minha mente ainda está jogo a jogo. Ainda acredito", finalizou.

Próximo jogo do Sport

Com o resultado no Rio de Janeiro, o Sport chegou ao oitavo jogo consecutivo sem vencer na Série A. O próximo compromisso será na quarta-feira (5), diante do Juventude, na Ilha do Retiro.