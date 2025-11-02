PCPE pede à Justiça a transferência do líder do Comando Vermelho em Fortaleza para unidade segurança máxima

Wendel "Mac" foi preso na Zona Rural de Exu na última quinta (30) e está cumprindo prisão preventiva na cadeia pública do município, que não oferece uma estrutura adequada, segundo delegado da PCPE

Wendel "Mac" cumpre prisão preventiva na cadeia pública de Exu (DIVULGAÇÃO/PCPE)

A Polícia Civil de Pernambuco pediu ao Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) a transferência de Wendel Martins Vieira, líder do Comando Vermelho em Fortaleza, preso na última quinta-feira (30), em Exu, Sertão do estado, para uma unidade de segurança máxima próxima à capital cearense, ou para o Presídio de Salgueiro.

Segundo o delegado da Polícia Civil de Exu, José Andrade Mota Neto, “a manutenção do autuado na Cadeia Pública de Exu/PE apresenta risco considerável à segurança e à ordem pública, uma vez que o estabelecimento não dispõe de estrutura nem de alas adequadas para a custódia de indivíduo com tal perfil, o que compromete a segurança dos agentes e dos demais detentos.”

O delegado sugere, como primeira opção, que Wendel, conhecido por Mac, seja transferido para a uma prisão de segurança máxima próximo de Fortaleza, devido ao seu envolvimento com grupo criminoso Comando Vermelho na região metropolitana da capital cearense.

“Diante desse contexto, requer-se a Vossa Excelência que conste expressamente o local de custódia do autuado, sugerindo-se unidade prisional de segurança máxima situada nas proximidades de Fortaleza/CE, por se tratar de medida mais adequada à gravidade do caso e à periculosidade do custodiado.

Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer-se, subsidiariamente, o encaminhamento do preso para o Presídio de Salgueiro/PE ou para outra unidade prisional dotada de estrutura compatível para a custódia de lideranças de organizações criminosas.”

O delegado encaminhou a solicitação à Justiça após o preso passar por audiência de custódia e não ser definida a cadeia em que deveria ficar detido.

O caso

Na última quinta-feira (30), uma ação conjunta das polícias civis de Pernambuco e do Ceará prendeu Wendel “Mac”, em uma casa na Zona Rural de Exu, no Sertão do estado.

Líder do Comando Vermelho (CV) na Região Metropolitana de Fortaleza, ele estava foragido.

Conforme o jornal cearense Diário do Nordeste, existem registros criminais em nome de Wendel deste 2018, já tendo sido expedido mandado de prisão preventiva contra o suspeito pelos crimes de receptação, integrar organização criminosa, homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e outros.