Cemitérios do Grande Recife terão programação especial para o Dia de Finados

Missas, cultos e homenagens vão marcar o domingo (2) nos espaços públicos e privados da região

Neste domingo (2), milhares de pessoas devem circular nos cemitérios do Grande Recife para celebrar a data visitando os sepultamentos de familiares e amigos (Foto: Rafael Vieira/DP)

Neste domingo (2), quando se celebra o Dia de Finados, os cemitérios da Região Metropolitana do Recife receberão milhares de visitantes que irão prestar homenagens a familiares e amigos já falecidos. A data, uma das mais tradicionais do calendário cristão.



Cemitérios Públicos



Em Olinda, os dois cemitérios municipais — Guadalupe e Águas Compridas — funcionarão das 7h às 17h. No local, haverá missa às 8h e culto evangélico às 9h. Equipes de apoio estarão disponíveis para orientar os visitantes e auxiliar na localização de jazigos.



No Recife, as celebrações serão distribuídas entre os principais cemitérios municipais:

Santo Amaro – Missas às 7h, 8h30 (terço), 10h, 12h, 14h30 (terço) e 16h.



Parque das Flores – Missas às 7h, 9h, 11h, 14h e 16h.



Várzea – Missas às 7h, 11h e 16h.



Casa Amarela – Missas às 9h e 15h.



Em Jaboatão dos Guararapes, o Cemitério da Saudade, na Paróquia de Santo Amaro, terá missas às 7h, 9h, 11h, 14h e 17h, além de procissão e bênção após a celebração das 9h. O Cemitério Parque da Paz contará com missas às 7h, 10h30 e 15h30, e o Muribeca dos Guararapes funcionará das 7h às 17h.

No Cabo de Santo Agostinho, os cemitérios municipais abrirão das 7h às 18h.

Cemitério de São José – Missa às 16h.



Cemitério Velho – Bênção às 10h.



Cemitério de Santo Estêvão – Missa às 16h.

Na Igreja Matriz de Santo Antônio, haverá missas às 8h e 19h.



Cemitérios privados



Nos cemitérios particulares, a programação também será marcada por missas, palestras e homenagens musicais.



Paulista

Morada da Paz – Palestra espírita às 8h; missa às 10h e 16h; culto evangélico às 14h.



Olinda

Jardim Metropolitano – Missas às 9h e 15h.



Jaboatão dos Guararapes

Memorial Guararapes – Missas às 9h, 11h e 15h, com tradicional soltura de balões brancos após as celebrações.



Igarassu

Vale da Saudade – Missa às 11h e homenagem musical ao longo do dia.