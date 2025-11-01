Cemitérios do Grande Recife terão programação especial para o Dia de Finados
Missas, cultos e homenagens vão marcar o domingo (2) nos espaços públicos e privados da região
Publicado: 01/11/2025 às 19:16
Neste domingo (2), milhares de pessoas devem circular nos cemitérios do Grande Recife para celebrar a data visitando os sepultamentos de familiares e amigos (Foto: Rafael Vieira/DP)
Neste domingo (2), quando se celebra o Dia de Finados, os cemitérios da Região Metropolitana do Recife receberão milhares de visitantes que irão prestar homenagens a familiares e amigos já falecidos. A data, uma das mais tradicionais do calendário cristão.
Cemitérios Públicos
Em Olinda, os dois cemitérios municipais — Guadalupe e Águas Compridas — funcionarão das 7h às 17h. No local, haverá missa às 8h e culto evangélico às 9h. Equipes de apoio estarão disponíveis para orientar os visitantes e auxiliar na localização de jazigos.
No Recife, as celebrações serão distribuídas entre os principais cemitérios municipais:
Santo Amaro – Missas às 7h, 8h30 (terço), 10h, 12h, 14h30 (terço) e 16h.
Parque das Flores – Missas às 7h, 9h, 11h, 14h e 16h.
Várzea – Missas às 7h, 11h e 16h.
Casa Amarela – Missas às 9h e 15h.
Em Jaboatão dos Guararapes, o Cemitério da Saudade, na Paróquia de Santo Amaro, terá missas às 7h, 9h, 11h, 14h e 17h, além de procissão e bênção após a celebração das 9h. O Cemitério Parque da Paz contará com missas às 7h, 10h30 e 15h30, e o Muribeca dos Guararapes funcionará das 7h às 17h.
No Cabo de Santo Agostinho, os cemitérios municipais abrirão das 7h às 18h.
Cemitério de São José – Missa às 16h.
Cemitério Velho – Bênção às 10h.
Cemitério de Santo Estêvão – Missa às 16h.
Na Igreja Matriz de Santo Antônio, haverá missas às 8h e 19h.
Cemitérios privados
Nos cemitérios particulares, a programação também será marcada por missas, palestras e homenagens musicais.
Paulista
Morada da Paz – Palestra espírita às 8h; missa às 10h e 16h; culto evangélico às 14h.
Olinda
Jardim Metropolitano – Missas às 9h e 15h.
Jaboatão dos Guararapes
Memorial Guararapes – Missas às 9h, 11h e 15h, com tradicional soltura de balões brancos após as celebrações.
Igarassu
Vale da Saudade – Missa às 11h e homenagem musical ao longo do dia.