Mulher é morta a tiros durante tentativa de assalto em Feira Nova, no Agreste

A tentativa de assalto ocorreu na tarde de sexta-feira (31), em uma estrada da zona rural de Feira Nova, no Agreste de Pernambuco

Fachada do IML (Rafael Vieira/DP Foto)

Uma mulher de 27 anos foi assassinada a tiros na tarde da sexta-feira (31), em uma estrada da zona rural de Feira Nova, município do Agreste pernambucano, próximo à divisa com Lagoa de Itaenga, na Zona da Mata Norte. A vítima foi identificada como Shirley.

Segundo testemunhas, a vítima estava na garupa de uma moto, conduzida por um mototaxista, quando dois criminosos armados surgiram de um matagal e anunciaram o assalto.

Shirley teria tentado reagir e acabou sendo alvejada por disparos de arma de fogo, morrendo ainda no local. O mototaxista conseguiu fugir e pedir socorro.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas para realizar os procedimentos cabíveis. Após a perícia, o corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

Em nota, a PCPE informou que um inquérito foi aberto para apurar todos os fatos.

