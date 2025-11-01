A iniciativa começou na Praia de Boa Viagem, no espaço do Projeto Praia Sem Barreiras, com o cadastro e distribuição de mais de 100 pulseiras

Recife lança sistema de identificação infantil com QR Code que facilita localização de crianças perdidas (Foto: Edson Holanda/PCR)

A Prefeitura do Recife lançou neste sábado (1º) um novo sistema de identificação infantil que utiliza tecnologia assistida para auxiliar na localização de crianças que, eventualmente, se percam em locais públicos, como a orla e grandes eventos. A iniciativa começou na Praia de Boa Viagem, no espaço do Projeto Praia Sem Barreiras, com o cadastro e distribuição de mais de 100 pulseiras com QR Code.

Cada pulseira reúne informações da criança e de seu responsável, como nome, idade, tipo sanguíneo, alergias, possíveis deficiências e contatos de emergência, além de fotos de ambos. Em caso de desaparecimento, o QR Code pode ser escaneado e a pessoa que localizar o menor pode clicar no botão “pessoa encontrada”, acionando automaticamente a coordenação do programa, que recebe a localização do ponto onde a criança foi identificada.

O atendimento para cadastro será feito às sextas, sábados, domingos e feriados, das 8h às 13h, na altura da Rua Bruno Veloso, próximo ao Posto 7, na Praia de Boa Viagem.

“Tem pulseira de identificação de criança nova na área, agora com QRCode, geolocalização, registro de foto da criança e drone, tudo isto com tecnologia e cuidado. Começa aqui no Praia sem Barreiras na praia de Boa Viagem e vamos usar esse modelo nos grandes eventos, como o réveillon, carnaval, Natal e São João”, afirmou o prefeito João Campos.



O secretário de Direitos Humanos e Juventude, Marco Aurélio Filho, destacou que a ação amplia o protocolo de proteção à infância já utilizado pela PCR. “Agora, a Prefeitura do Recife modernizou o protocolo de proteção à infância, com dados mais detalhados sobre a saúde da criança, como por exemplo se ela tem alguma alergia ou se possui alguma neuro divergência”, destacou.

