Mulher é agredida pelo ex-companheiro em Serra Talhada, no Sertão

O caso aconteceu nesta quinta-feira (30), no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada; a vítima estava com o filho de 7 meses quando o agressor chegou na residência

A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Nesta quinta-feira (30), uma mulher, de 22 anos, foi agredida pelo ex-companheiro, de 28 anos, no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. No momento da agressão, a vítima estava com o filho de apenas sete meses.

De acordo com o relato da mulher, o agressor não aceitava o fim do relacionamento. Uma equipe do 14º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco foi acionada por volta das 20h para atender à ocorrência de violência doméstica.

No local, a vítima contou aos policiais que o ex-companheiro foi até a residência na tentativa de reatar o relacionamento. Diante da recusa, o homem passou a agredi-la.

Ainda segundo a mulher, o suspeito chegou a trancá-la em um dos cômodos da casa e tomou o filho, impedindo que vizinhos se aproximassem para prestar ajuda.

De acordo com a PM, ao perceber a chegada do efetivo, o homem fugiu do local. “Apesar das buscas, ele ainda não foi localizado”, informou a corporação.

O caso está sob a responsabilidade da 177ª Delegacia de Serra Talhada. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que um inquérito foi instaurado para apurar todos os fatos.

