Suspeito de envolvimento em assaltos a banco e tráfico de drogas é preso no Grande Recife

Polícia Militar localizou o suspeito durante diligências da Operação Impacto Integrado, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife

Os objetos recolhidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Camaragibe (PMPE/divulgação)

Um homem foi preso por suspeita de envolvimento em assaltos a banco e tráfico de drogas, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife. A prisão foi realizada pelo 20º Batalhão da Polícia Militar, na última sexta-feira (31), durante diligências da Operação Impacto Integrado.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi capturado após levantamentos que levaram as equipes até o endereço onde ele estaria escondido. Ao perceber a aproximação policial, o homem correu para dentro da residência empunhando uma pistola, ignorando as ordens de parada. Os policiais realizaram o acompanhamento e conseguiram detê-lo.

Durante a varredura no imóvel, os policiais militares encontraram armamentos, fardamentos do Exército e capas de coletes com identificação da Polícia Civil de Pernambuco. Todo o material foi apreendido.

O suspeito e os objetos recolhidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Camaragibe, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

Durante a ação, populares tentaram resgatar o detido, sendo necessário o reforço policial. A tentativa foi contida e o resgate não chegou a se concretizar.

Confira a lista de objetos apreendidos pelo suspeito:

- 91 munições calibre .40;

- 51 munições calibre .38;

- 32 munições calibre .380;

- 01 munição calibre 9 mm;

- 43 munições calibre .44;

- 21 munições calibre 12;

- 02 pistolas;

- 05 espingardas;

- 04 carregadores calibre .380;

- 02 carregadores calibre .40;

- 02 rádios comunicadores;

- 01 base de rádio;

- 01 lanterna;

- 03 telefones celulares;

- 01 algema;

- 02 capas de colete (Polícia Civil);

- 04 roupas camufladas do Exército;

- 04 capas de colete do Exército;

- 06 acessórios do Exército;

- 01 toca do Exército;

- 02 tubos de tinta;

- 03 balanças;

- 02 cantis;

- 02 facas;

- 01 câmera;

- 01 alicate de pressão;

- 01 caderno;

- 01 binóculo;

- 03 pacotes de liga (60 unidades cada);

- 06 pacotes de sacos para embalagem;

- 487 pedras de crack;

- 400 bigs de maconha;

- 1,5 kg de cocaína;

- 01 coronha de metralhadora.