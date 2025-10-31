A prisão aconteceu nesta quinta-feira (30), em uma blitz da PRF na BR-423, no município de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco; mandado de prisão contra ele havia sido expedido desde janeiro do ano passado

Idoso foragido por homicídio em São Paulo é preso em Garanhuns, no Agreste (Foto: Divulgação/PRF)

Um idoso de 73 anos foi preso nesta quinta-feira (30) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante uma fiscalização na BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a corporação, o homem era foragido do estado de São Paulo pela prática de homicídio.

Segundo a PRF, durante a fiscalização, foi dada ordem de parada para o veículo conduzido pelo suspeito.

Após consulta dos documentos, o efetivo observou que havia um mandado de prisão aberto contra o homem, expedido pela 5ª Vara do Júri de São Paulo, desde janeiro de 2024, com documento válido até 2043.

O envolvido foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns, onde deve ser apresentado à justiça.

