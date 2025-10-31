Missas, cultos e equipes de apoio estarão à disposição nos cemitérios de Guadalupe e Águas Compridas, que passam por reforma e mutirão de limpeza

Olinda conta com programação especial e reforça serviços nos cemitérios públicos para o Dia de Finados (Marina Torres/ DP Foto)

A Prefeitura de Olinda definiu a programação para o Dia de Finados, neste domingo (2). Os dois cemitérios municipais, de Guadalupe e de Águas Compridas, funcionarão das 7h às 17h, com cerimônias religiosas especiais, incluindo missa às 8h e culto evangélico às 9h.

A programação contempla ambas as necrópoles, que receberão os visitantes durante todo o dia com equipes de apoio para informações e orientação sobre a localização de jazigos.

Os cemitérios de Guadalupe, localizado na Avenida Saudade, e o de Águas Compridas, na Rua João Olímpio, no bairro de São Benedito, terão equipes de prontidão para garantir atendimento ágil e acolhedor à população que for prestar homenagens aos entes queridos.

Serviços de limpeza e reestruturação

Para receber o público, a Secretaria de Gestão Urbana intensificou o mutirão de capinação, pintura e limpeza geral nos dois espaços. O trabalho será mantido até o sábado (1º), mas faz parte de uma ação contínua de manutenção, prevista para seguir até a conclusão da reforma estrutural, com prazo estimado de 90 dias. Além da limpeza, estão sendo realizados ajustes em infraestrutura, pintura de muros e revisão de áreas internas, garantindo mais conforto e segurança aos visitantes.