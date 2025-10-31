Dia de Finados 2025: cerca de 120 toneladas de flores devem ser comercializadas no Ceasa

A Especial de Finados do Ceasa-PE acontece no Espaço Reciflor, no estacionamento do local, com entrada gratuita. Cerca de 120 toneladas devem ser comercializadas a partir das 21h30 desta sexta (31) até este sábado (1°)

Uma das homenagens mais comuns do Dia de Finados é levar flores para entes queridos que já se foram, o que aumenta a procura no setor de floricultura. A Feira Especial de Finados do Ceasa-PE espera comercializar cerca de 120 toneladas de flores a partir das 21h30 desta sexta (31) até este sábado (1°), com foco no grande volume de vendas destinadas a cemitérios, igrejas, túmulos, floriculturas e comerciantes avulsos.

A feira acontece no Espaço Reciflor, no estacionamento do Ceasa, com entrada gratuita. Segundo o Ceasa, o evento deve atrair cerca de 3 mil compradores. A maioria dos produtos comercializados é proveniente de Gravatá, no Agreste, maior polo de produção do estado, além de municípios como Cabo de Santo Agostinho (flores tropicais), distribuidoras do Ceará e do interior de São Paulo (Holambra).

As flores mais procuradas são de corte, com destaque para variedades de Monsenhor e Celsa, além de folhagens como Áster comum, Áster Mariana, Carinho de Mãe, Tango, Avenca, Jasmim e Melindre. O perfil de consumo nesta data prioriza flores mais baratas, resistentes e volumosas, ideais para confecção de arranjos e coroas.

Além do impacto direto no comércio de flores, a Feira Especial de Finados também comercializa acessórios, jarros, velas e fitas.

Reciflor Digital

As compras podem ser feitas também pelo Sistema Digital do Reciflor. Através do Ceasa Pay, o sistema permite maior controle das tarifas dos fornecedores, reduzindo filas, diminuindo a chance de erros operacionais e necessidade de infraestruturas físicas.

A digitalização do sistema de controle de vendedores garante agilidade no atendimento e modernização dos processos, acompanhando a reestruturação geral que vem sendo promovida pelo Ceasa-PE.