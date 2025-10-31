Confira programações do Dia de Finados em cemitérios privados do Grande Recife

O Dia de Finados é uma data importante para os cristãos, que prestam homenagens a quem já partiu. O Diario reuniu a programação dos cemitérios privados do Grande Recife

Neste domingo (2), milhares de pessoas devem circular nos cemitérios do Grande Recife para celebrar a data visitando os sepultamentos de familiares e amigos (Foto: Rafael Vieira/DP)

Considerada uma das datas mais importantes para os cristãos, o Dia de Finados é marcado pela prestação de homenagens aos entes queridos que já partiram. Neste domingo (2), milhares de pessoas devem circular nos cemitérios do Grande Recife para celebrar a data visitando os sepultamentos de familiares e amigos.

O Diario reuniu a programação dos cemitérios particulares da Região Metropolitana do Recife. Confira:

Paulista

Cemitério Morada da Paz - Palestra espírita às 8h; missa às 10h e 16h; culto às 14h

Jaboatão

Cemitério Memorial Guararapes - Missas às 9h, 11h e 15h, com tradicional soltura de balões brancos após as cerimônias

Olinda

Cemitério Jardim Metropolitana - Missas às 9h e 15h

Igarassu

Cemitério Vale da Saudade - Missa às 11h e homenagem musical

