Confira programações do Dia de Finados em cemitérios privados do Grande Recife
O Dia de Finados é uma data importante para os cristãos, que prestam homenagens a quem já partiu. O Diario reuniu a programação dos cemitérios privados do Grande Recife
Publicado: 31/10/2025 às 12:44
Neste domingo (2), milhares de pessoas devem circular nos cemitérios do Grande Recife para celebrar a data visitando os sepultamentos de familiares e amigos (Foto: Rafael Vieira/DP)
Considerada uma das datas mais importantes para os cristãos, o Dia de Finados é marcado pela prestação de homenagens aos entes queridos que já partiram. Neste domingo (2), milhares de pessoas devem circular nos cemitérios do Grande Recife para celebrar a data visitando os sepultamentos de familiares e amigos.
O Diario reuniu a programação dos cemitérios particulares da Região Metropolitana do Recife. Confira:
Paulista
Cemitério Morada da Paz - Palestra espírita às 8h; missa às 10h e 16h; culto às 14h
Jaboatão
Cemitério Memorial Guararapes - Missas às 9h, 11h e 15h, com tradicional soltura de balões brancos após as cerimônias
Olinda
Cemitério Jardim Metropolitana - Missas às 9h e 15h
Igarassu
Cemitério Vale da Saudade - Missa às 11h e homenagem musical