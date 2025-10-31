Greve no Metrô: Esquema especial reforça sistema de ônibus no Grande Recife

O Grande Recife Consórcio informou que haverá reforço reforço na operação e mais a ativação de três linhas emergenciais

Serão 80 ônibus a mais na operação de 15 linhas, que operam paralelas aos corredores das linhas Centro e Sul do Metrô (Priscilla Melo/Arquivo DP)

Um esquema especial de ônibus foi montado para tentar amenizar a situação dos passageiros de transporte coletivo por causa da greve dos metroviários, que começa na segunda (3).



Nesta sexta (31), o Grande Recife Consórcio informou que haverá reforço reforço na operação e mais a ativação de três linhas emergenciais: 238-TI Jaboatão/TI Barro, 858-TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro e 2481-TI Camaragibe/TI TIP.



Assim, serão 80 ônibus a mais na operação de 15 linhas, que operam paralelas aos corredores das linhas Centro e Sul do Metrô.

A operação de contingência será acompanhada por nossas equipes de campo e em sendo necessários, ajustes serão realizados.



Em caso de dúvidas, dar sugestões ou registrar reclamações, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 8h às 18h, no número 0800 081 0158, ou pelo WhatsApp (9.9488.3999), das 8h às 18h, para mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos, exclusivo para reclamações. As demandas também podem ser enviadas à Ouvidoria por meio do e-mail [email protected] ou 3182.5511/5633/5630/5519, de segunda a sexta, das 09h às 12h e das 13h às 16h.



Metroviários



A greve dos metroviários foi anunciada na quinta (30), após uma assembleia, no Recife.

A paralisação afetará toda a operação do Metrô do Recife.

A categoria começa, hoje, a organizar o comando de greve. Segundo o Sindicato, o movimento ocorre após meses de tentativas frustradas de diálogo com o governo federal e com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), responsável pelo sistema.

Os trabalhadores reivindicam a liberação de recursos para manutenção, modernização da frota e melhoria das condições de trabalho, diante do estado precário das composições e estações.

O Metrô do Recife transporta cerca de 170 mil passageiros por dia, mas enfrenta falhas constantes, atrasos e problemas de segurança.

Para o Sindmetro-PE, a solução passa por investimentos públicos e não pela entrega do serviço à iniciativa privada, conforme já foi anunciado pelo governo federal que, antes, vai repassar toda a gestão para o governo do estado - o que estava previsto para acontecer em setembro último. Nenhuma nova data foi anunciada até agora.

Durante a greve, equipes do Sindmetro dizem que vão garantir a segurança das instalações. A entidade afirma estar aberto ao diálogo, desde que haja propostas concretas de investimento e valorização do transporte público sobre trilhos.



O que disse a CBTU



A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que não foi comunicada formalmente sobre a greve, mas quando for notificada "adotará todas as medidas legais cabíveis para garantir a operação em conformidade com o que prevê a legislação específica para a situação."