TJPE anuncia eleição da mesa diretora e seleção da lista tríplice para desembargador

Segundo o TJPE, escolha acontece na segunda (3), na Sala de Sessões do Palácio da Justiça, no Centro do Recife

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) anunciou, nesta sexta (31), que vai eleger, na segunda (3), às 16h, na Sala de Sessões do Palácio da Justiça, os próximos desembargadores e desembargadoras que formarão a mesa diretora do Poder Judiciário Estadual para o biênio 2026/2028.

Na solenidade serão eleitos os próximos: presidente, 1º vice-presidente, 2º vice-presidente e corregedor geral de Justiça. Além disso, a sessão também contará com a formação da lista tríplice de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB-PE), para preenchimento de uma vaga de desembargadora ou desembargador pelo critério do Quinto Constitucional.