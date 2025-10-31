Adolescente é executado a tiros ao retornar da escola na Zona Norte do Recife
O crime aconteceu enquanto o adolescente fardado voltava da escola no final da tarde desta quinta-feira (30), na entrada da comunidade da Bad Boy, no bairro do Brejo da Guabiraba; uma mulher que passava pelo local de ônibus ficou ferida
Publicado: 31/10/2025 às 08:10
IML divulgou laudo da morte do presidiário ocorrida em maio (RÔMULO CHICO/DP)
Um adolescente de 16 anos foi assassinado a tiros enquanto voltava da escola no final da tarde desta quinta-feira (30), na Avenida Otacílio de Azevedo, na entrada da comunidade da Bad Boy, no bairro do Brejo da Guabiraba, na Zona Norte do Recife. A vítima foi identificada como Weslley Samuel de Melo Barros.
De acordo com testemunhas, Weslley estava fardado e voltando da escola quando homens armados se aproximaram e efetuaram os disparos. Ele veio a óbito no local antes da chegada do socorro. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), uma mulher que estaria passando de ônibus no momento do crime foi atingida de raspão, ela foi encaminhada para uma unidade de saúde local e liberada.
Uma equipe da Polícia Militar fez o isolamento da área para os trabalhos do Instituto de Criminalística (IC) e da PCPE. Após passar por perícia no local, o corpo foi recolhido para o Instituto de Medicina Legal (IML).
O caso, inicialmente, registrado como lesão corporal e homicídio consumado, está sob a responsabilidade da equipe de Força Tarefa de Homicídios da Capital. Em nota, a PCPE informou que um inquérito policial foi aberto para apurar as circunstâncias do crime.