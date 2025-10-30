Metroviários anunciam greve por tempo indeterminado e param Metrô do Recife a partir de domingo

Movimento é uma resposta aos últimos problemas enfrentados pelo metrô, como incêndio e paralisação. Sindicato também pede que sistema não seja privatizado

A Linha Sul do Metrô engloba 12 estações, entre elas, a de Cajueiro Seco (Foto: Arquivo)

O Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) aprovou, em assembleia realizada ontem à noite, uma greve por tempo indeterminado a partir da meia-noite do próximo domingo (2). A paralisação afetará toda a operação do Metrô do Recife.



A categoria começa, hoje, a organizar o comando de greve. Segundo o Sindicato, o movimento ocorre após meses de tentativas frustradas de diálogo com o governo federal e com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), responsável pelo sistema.



Os trabalhadores reivindicam a liberação de recursos para manutenção, modernização da frota e melhoria das condições de trabalho, diante do estado precário das composições e estações.

O Metrô do Recife transporta cerca de 170 mil passageiros por dia, mas enfrenta falhas constantes, atrasos e problemas de segurança.

Para o Sindmetro-PE, a solução passa por investimentos públicos e não pela entrega do serviço à iniciativa privada, conforme já foi anunciado pelo governo federal que, antes, vai repassar toda a gestão para o governo do estado - o que estava previsto para acontecer em setembro último. Nenhuma nova data foi anunciada até agora.



Durante a greve, equipes do Sindmetro dizem que vão garantir a segurança das instalações. A entidade afirma estar aberto ao diálogo, desde que haja propostas concretas de investimento e valorização do transporte público sobre trilhos.



A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que não foi comunicada formalmente sobre a greve, mas quando for notificada "adotará todas as medidas legais cabíveis para garantir a operação em conformidade com o que prevê a legislação específica para a situação."

Na última quarta-feira (29), a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, comentou o incêndio que atingiu três vagões do Metrô do Recife e paralisou o ramal Camaragibe - que segue sem funcioinar. Ela afirmou que o estado negocia com o governo federal a antecipação de R$ 1 bilhão dos R$ 3 bilhões previstos de repasse, por parte da União, dentro do projeto de concessão do serviço.



O objetivo é investir em segurança e infraestrutura, com a compra de novos trens, reforma de estações e melhoria dos trilhos.



O Diario de Pernambuco procurou a presidência do sindicato para falar sobre a iniciativa da governadora, mas não obteve retorno.