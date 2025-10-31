Ao todo foram cumpridos 8 mandados, entre prisão, busca e apreensão; a ação foi realizada na capital pernambucana, além de cidades de outros dois estado, Paraíba e Mato Grosso

Operação policial mira quadrilha envolvida com a prática de roubo qualificado (Ascom PCPE)

Na manhã desta sexta-feira (31), uma organização criminosa voltada à prática de roubo qualificado foi alvo da Operação “Convergência Criminosa” da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). As ações foram realizadas nas cidades do Recife, em Pernambuco, em João Pessoa, Paraíba, e em Várzea Grande, no Mato Grosso.



Ao todo foram cumpridos 8 mandados, sendo cinco de prisão e três de busca e apreensão domiciliar, expedidos pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jaboatão dos Guararapes.



Foram apreendidos com os envolvidos Carteira Nacional de Habilitação (CNH), luvas, um celular, placas de carro, munições, um cartão de crédito, um pé de cabra e chaves de fenda.



De acordo com a PCPE, as investigações foram iniciadas em setembro de 2022. A investida contou com 30 policiais, incluindo Delegados, Agentes e Escrivães.



Toda a operação foi presidida pelo Delegado João Leonardo Cavalcanti, titular da Delegacia de Polícia de Roubos e Furtos, com apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (DINTEL) e das Polícias Civis dos estados da Paraíba e do Mato Grosso.



