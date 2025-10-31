O incêndio aconteceu na noite desta quinta-feira, às margens da BR-101, no município do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana; ninguém ficou ferido

Incêndio destrói veículos em empresa no Cabo de Santo Agostinho, Grande Recife, (Reprodução/Redes Sociais)

Um incêndio atingiu, na noite desta quinta-feira (30), uma empresa de guindastes e reboques localizada às margens da BR-101, nas proximidades do retorno de Comportas, no município do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.



O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado por volta das 23h30 e enviou quatro viaturas para o combate às chamas. Segundo informações da corporação, o fogo atingiu quatro veículos pertencentes à empresa, identificada como Saraiva, e se espalhou rapidamente pelo pátio do estabelecimento.



As equipes atuaram durante a madrugada para conter o incêndio e impedir que as chamas se alastrassem para outras áreas. Funcionários da própria empresa auxiliaram na operação.



Moradores da região relataram que o fogo pôde ser visto de longe, formando uma intensa nuvem de fumaça que cobriu parte do céu da cidade.



Não houve registro de feridos. As causas do incêndio ainda serão investigadas, e uma perícia deverá avaliar a extensão dos danos.

