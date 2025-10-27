Ramal Camaragibe do Metrô do Recife segue sem previsão para operar após incêndio, diz CBTU

Um curto-circuito provocou a paralisação do ramal no sábado (26) após uma queda de energia

Metrô do Recife (Foto: Divulgação)

O Ramal Camaragibe do Metrô do Recife segue sem previsão para voltar a funcionar normalmente, informou a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) no final da tarde desta segunda-feira (27). A paralisação do serviço ocorre devido a um incêndio que atingiu o sistema no sábado (25).

De acordo com a companhia, as “equipes de manutenção continuam atuando, mas, devido à complexidade dos serviços, ainda não há previsão para o retorno do funcionamento”. A CBTU destacou que pretende restabelecer o serviço o mais breve possível.

O incêndio foi motivado por uma pane na rede do sistema do metrô e atingiu três vagões do ramal Camaragibe. Passageiros desceram assustados do veículo e registraram as chamas e fumaça saindo das janelas de um vagão nas proximidades da Estação Alto do Céu, em Jaboatão dos Guararapes.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo consumiu um vagão e atingiu parcialmente outros dois. Foi necessário enviar seis viaturas de combate às chamas para atuar na ocorrência, provocada por um um curto-circuito na rede aérea de cabos que fornece energia elétrica para o funcionamento dos trens.

O ramal Jaboatão teve os reparos concluídos no domingo (26) e já voltou a operar normalmente.