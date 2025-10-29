Governo de Pernambuco busca antecipação de recursos federais após incêndio no Metrô do Recife

Metrô do Recife (Foto: Rafael Vieira/DP)

Após passar 15 dias em missão oficial pela China e Dinamarca, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, retomou o comando do estado e comentou sobre o incêndio que atingiu três vagões do Metrô do Recife no último fim de semana. A gestora afirmou que o governo estadual tenta negociar com a União a antecipação de R$ 1 bilhão dos R$ 3 bilhões previstos no processo de concessão do sistema metroviário à iniciativa privada.

Segundo a governadora, o repasse antecipado permitirá investimentos imediatos em infraestrutura e segurança. “Novos trens, reforma das estações, melhoria dos dormentes e da infraestrutura para garantir que as pessoas que utilizam o metrô possam viajar com mais segurança e que a gente volte a ter um transporte coletivo de massa, facilitando o ir e vir da população todos os dias.”

Durante a viagem à China, Raquel visitou uma das principais fábricas de trens do mundo. “Eu tenho muita confiança de que o que a gente está construindo é sólido. A visita que fiz à China fez também parte de uma estratégia para visitar a maior fábrica de trens do mundo, de metrô do mundo. Eles vêm nos visitar aqui.”

Concessão do Metrô

Em maio, o governo federal autorizou a transferência da gestão, operação e manutenção da rede metroferroviária do Grande Recife para a iniciativa privada. Atualmente, o sistema é administrado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), vinculada ao Ministério das Cidades.

Antes da concessão, a União deverá transferir ao governo de Pernambuco os bens e ativos essenciais ao funcionamento do metrô. O processo será dividido em três etapas principais, que devem ocorrer simultaneamente:

- Transferência dos bens e instalações federais hoje vinculados à CBTU;

- Outorga de concessão à iniciativa privada, sob responsabilidade do governo estadual;

- Transferência definitiva da propriedade dos imóveis federais para o estado.

Um acordo de cooperação técnica será firmado entre o governo federal, o BNDES e o governo de Pernambuco, definindo as responsabilidades de cada parte e os trâmites necessários para viabilizar a operação.

Para acelerar o processo, a avaliação dos ativos será feita de forma simplificada, com base em um único estudo econômico-financeiro que considere o fluxo de caixa operacional da concessão.

Atualmente, o sistema conta com 37 estações e duas linhas, sendo a Linha Centro (com ramais Camaragibe e Jaboatão) e a Linha Sul, que se conecta ao VLT, movido a diesel. O Metrô do Recife, entretanto, enfrenta constantes falhas e interrupções, reflexo de anos de sucateamento e falta de investimentos.

Incêndio e falhas recentes atingiram o sistema

O Ramal Camaragibe segue sem operar pelo terceiro dia consecutivo, desde o incêndio ocorrido no sábado (25). O problema começou após um curto-circuito nos cabos de energia, que provocou fogo em um dos trens. O vagão estava cheio e os passageiros precisaram sair a pé pelos trilhos até a estação mais próxima.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas destruíram um vagão e danificaram outros dois. Seis viaturas participaram do combate ao fogo e do resfriamento da área. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O sistema, entretanto, continua enfrentando falhas. Na manhã da terça-feira (28), um problema elétrico em um trem da Linha Sul causou atrasos e intervalos prolongados entre as viagens. Passageiros relataram esperas de até 30 minutos em estações como Porta Larga.